Telecom Argentina va investir 5 milliards USD pour se moderniser

Buenos Aires - L'entreprise de téléphonie argentine Telecom (ex-Telecom Italia) a annoncé jeudi un investissement de 5 milliards de dollars sur trois ans pour étendre et moderniser ses infrastructures de téléphonie, internet et TV par câble.Telecom Argentina, contrôlée par le fonds d'investissement Fintech du milliardaire mexicain David Martinez et le géant de la communication argentin Clarin, détient 30% du marché de la téléphonie mobile (13 millions de lignes) et près de 40% des lignes fixes.Le rapprochement annoncé en 2017 entre Telecom et Cablevision, filiale de Clarin pour l'internet et la TV câblée, doit encore être validé par l'autorité argentine de défense de la concurrence.En Argentine, l'entreprise Telecom Argentina et sa filiale Personal (téléphonie mobile) sont en concurrence avec Movistar, de l'espagnol Telefonica, et Claro, du mexicain Telmex. Les trois sociétés détiennent chacune 30% du marché de la téléphonie mobile.sa/nn/gm/ap/ka/cj(©AFP / 15 février 2018 17h15)