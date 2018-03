Telecom Italia: Elliott demande la révocation de six membres du CA, dont Puyfontaine

TELECOM ITALIA

VIVENDI

Milan - Le fonds américain Elliott, récemment entré au capital de Telecom Italia (Tim), entend demander la révocation de six membres du conseil d'administration de l'opérateur, dont le président exécutif Arnaud de Puyfontaine, lors de l'assemblée générale du 24 avril, a annoncé Tim jeudi dans un communiqué.M. de Puyfontaine est aussi président du directoire du groupe français Vivendi, principal actionnaire de Tim avec près de 24% de son capital.Le fonds activiste Elliott, de Paul Singer, avait récemment expliqué que "la gouvernance, l'évaluation, la direction stratégique et les relations de Telecom Italia avec les autorités italiennes seraient améliorées en remplaçant certains membres du conseil d'administration par de nouveaux directeurs complètement indépendants et hautement qualifiés".Dans son communiqué, Tim a expliqué avoir reçu d'Elliott une demande d'ajout à l'ordre du jour de l'AG convoqué le 24 avril.Le fonds demande la révocation de six membres: Arnaud de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog et Anna Jones, et la nomination à leur place de Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini et Rocco Sabelli.L'opérateur italien précise qu'un conseil d'administration de Tim sera convoqué dans les prochains jours à ce sujet.La veille, dans un geste semblant comme étant en direction d'Elliott, un porte-parole de Vivendi avait indiqué que M. de Puyfontaine envisageait de suspendre ses fonctions exécutives au sein de Tim "pendant le temps" du débat sur la stratégie à adopter pour l'opérateur."Vivendi soutient Telecom Italia dans son plan stratégique créateur de valeur à moyen et long terme", avait expliqué ce porte-parole à l'AFP."Pour autant, comme tout actionnaire sensible à la valorisation de ses investissements, Vivendi serait aussi disposé si nécessaire à accompagner une autre stratégie susceptible de faire monter le cours de Bourse de Telecom Italia sur le court terme. Comme toujours, ce sera aux actionnaires de décider", avait-il ajouté.cco/ljm/nas(©AFP / 15 mars 2018 10h49)