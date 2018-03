Telecom Italia: démission de 8 membres du CA, renouvellement le 4 mai

TELECOM ITALIA

VIVENDI

Rome - Huit membres du conseil d'administration de Telecom Italia (Tim), dont plusieurs issus de Vivendi et contestés par le fonds américain Elliott récemment entré au capital de l'opérateur italien, ont démissionné jeudi pour permettre une assemblée générale de renouvellement le 4 mai."En tant que président de Tim, et dans l'intérêt de tous les actionnaires, je veux affranchir le conseil du climat d'incertitude qui s'est créé", a expliqué à la presse Arnaud de Puyfontaine, également président du directoire de Vivendi, principal actionnaire de Tim avec près de 24% du capital.La démission de Giuseppe Recchi, vice-président exécutif de l'opérateur, est immédiate, tandis que celle de M. de Puyfontaine et de six autres prendront effet après l'approbation du bilan lors d'une première assemblée générale déjà prévue le 24 avril.Lors de la deuxième assemblée générale convoquée pour le 4 mai, "les actionnaires pourront choisir rapidement un conseil renouvelé, plutôt que de voter sur des changements partiels comme le demandait Elliott", a ajouté M. de Puyfontaine."Chaque actionnaire aura l'opportunité de choisir entre un plan industriel capable de créer de la valeur sur le long terme et un programme d'ingénierie financière à court terme", a-t-il fait valoir.Le fonds activiste Elliott, qui annoncé la semaine dernière avoir dépassé les 5% dans le capital de Tim, était parti à l'attaque contre Vivendi, demandant la révocation de six membres du CA, dont M. de Puyfontaine.Dans une lettre aux actionnaire, Elliott s'était dit convaincu de la nécessité d'un conseil d'administration indépendant et avait dénoncé une "mauvaise gestion du conseil contrôlé par Vivendi" s'étant "traduite par des problèmes profonds de gouvernance, une baisse de sa valorisation et des échecs stratégiques".fcc/tes(©AFP / 22 mars 2018 18h18)