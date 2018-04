Telecom Italia: le fonds Elliott s'en prend vertement à Vivendi

Rome - Le fonds américain Elliott, qui a acquis 8,8% de Telecom Italia, a vertement critiqué jeudi Vivendi, actionnaire principal de l'opérateur italien, l'accusant dans une lettre aux actionnaires d'avoir érodé la valeur de l'entreprise."En termes clairs, les erreurs répétées de Vivendi ont érodé la valeur de votre investissement", écrit le fonds américain aux actionnaires de l'opérateur, entré en guerre avec le groupe français et son patron Vincent Bolloré.Ce dernier n'est pas non plus épargné, Elliott se disant "troublé" par les accusations à l'encontre de Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'attributions de ses concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.Selon Elliott, Telecom Italia a perdu 35% de sa valeur boursière depuis décembre 2015 et l'arrivée de nouveaux directeurs nommés par Vivendi.Le fonds américain ne retire toutefois pas sa confiance à l'actuel directeur-général de Telecom Italia, Amos Genish, qu'il dit toujours soutenir après avoir soutenu son élection mardi au conseil d'administration du groupe italien.Elliott et Vivendi, principal actionnaire avec 23,9%, sont engagés dans un bras de fer depuis plusieurs semaines autour de la gouvernance de l'opérateur italien.Une assemblée générale de Telecom Italia est prévue le 4 mai au cours de laquelle les actionnaires sont appelés à désigner le nouveau conseil d'administration du groupe et devront choisir entre les listes et projets concurrents de Vivendi et Elliott.(©AFP / 26 avril 2018 21h48)