Telecom Italia: résultats 2017 inférieurs aux attentes, entrée du fonds Elliott

Milan - Telecom Italia (Tim) a publié des résultats 2017 globalement moins bons qu'attendu, alors que le fonds activiste Elliott a annoncé son entrée au capital de l'opérateur, où il pourrait jouer les trouble-fêtes vis-à-vis du principal actionnaire, le groupe français Vivendi.Le bénéfice net part du groupe a reculé de 38%, à 1,1 milliard d'euros, a annoncé l'opérateur mardi soir. En tenant compte des intérêts minoritaires, il atteint 1,28 milliard, en dessous du consensus d'analystes communiqué par Factset Estimates (1,5 milliard).Son chiffre d'affaires a en revanche progressé de 4,2%, à 19,8 milliards d'euros, en ligne avec le consensus (19,77 milliards). Sur le seul quatrième trimestre, il a augmenté de 1,2%.L'Ebitda sur l'année s'élève à 7,79 milliards d'euros, en recul de 2,6%, ce qui est inférieur aux attentes (8,5 milliards). Le groupe explique ce recul par des charges non récurrentes pour 883 millions d'euros, en raison principalement des restructurations en cours.Ces résultats ont été publiés tard mardi, et le titre, après ouvert en hausse mercredi matin, s'est replié. Vers 09H45 GMT, il cédait 0,54% à 0,768 euro.Lundi, il avait bondi de 5,96% à 0,7722 euro, porté par l'annonce de l'entrée à son capital du fonds activiste Elliott, de Paul Singer, qui a dit réfléchir à faire entrer de nouveaux membres indépendants au conseil d'administration de l'opérateur afin d'améliorer sa gestion.Le fonds n'a pas précisé combien il détenait d'actions ni depuis quand."En tant qu'investisseur de Telecom Italia, Elliott a dépensé du temps et des ressources importantes ces derniers mois pour analyser la compagnie", a expliqué un porte-parole du fonds."Selon Elliott, la gouvernance, l'évaluation, la direction stratégique et les relations de Telecom Italia avec les autorités italiennes seraient améliorées en remplaçant certains membres du conseil d'administration par de nouveaux directeurs complètement indépendants et hautement qualifiés", a-t-il souligné, en notant que le fonds "étudiait des mesures pour atteindre cet objectif".- Prêt au dialogue -"Nous respectons tous les actionnaires de Telecom Italia. Si Elliott trouve de la valeur dans Telecom Italia, nous en sommes enchantés", a réagi un porte-parole de Vivendi, qui détient près de 24% du capital de Tim.Mercredi matin, le directeur général de l'opérateur, Amos Genish, s'est dit "prêt à s'assoir avec Elliott pour comprendre de ce qu'ils veulent changer"."Nous sommes toujours prêts à améliorer notre activité", a-t-il ajouté, en soulignant qu'il attendait leur retour sur le nouveau plan stratégique 2018-2020 annoncé mardi soir qu'il a décrit comme "un plan ambitieux et solide".L'opérateur entend rompre avec le passé en se concentrant sur l'innovation et la digitalisation. L'objectif est d'améliorer l'expérience client et de développer la convergence, en offrant plus de vidéos, de musique et de jeux.En Italie, Tim va investir 9 milliards d'euros en trois ans. Il entend accroître la couverture haut débit, en couvrant 80% des foyers avec la fibre optique.Il va en outre lancer la procédure pour la séparation de son réseau, avec la création d'une entité légale séparée (Netco) contrôlée à 100% par Tim et qui fournira de services en gros de manière indépendante.Elliott gère quelque 34 milliards de dollars d'encours. En Italie, il a prêté 300 millions d'euros à l'acquéreur chinois du club de football Milan AC.Asati, l'association des petits actionnaires de Tim, a accueilli "favorablement" l'intérêt d'Elliott "qui pourrait contribuer à équilibrer l'influence de Vivendi (...), en donnant une nouvelle direction à la stratégie de la société".Depuis le départ en mars 2016 du directeur général Marco Patuano, le titre "s'est toujours détérioré", a déploré l'association. Cette dernière année, l'action a perdu 0,9%.Des membres indépendants du conseil d'administration de Tim ont déjà exprimé ces derniers mois leur hostilité à certains aspects de la politique de Vivendi, en particulier sur la co-entreprise avec Canal+, retardant de manière conséquente un éventuel accord.La coentreprise est "gelée pour le moment", son approbation "demande trop de temps et on ne peut rester bloquer", "pour cette raison (concernant l'approvisionnement en contenus, NDLR), nous allons de l'avant seuls" en cherchant des accord avec différents fournisseurs, a affirmé M. Genish.cco/fcc/spi(©AFP / 07 mars 2018 10h21)