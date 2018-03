Télécoms: 19 pays d'Amérique vont supprimer les frais d'itinérance

Buenos Aires - Les Etats-Unis, le Canada et 17 pays d'Amérique latine se sont mis d'accord pour supprimer les frais d'itinérance pour les utilisateurs de téléphonie mobile, lors d'une réunion du secteur à Buenos Aires.Cette décision, qui n'a pas encore de date d'application, est similaire à celle appliquée en Union européenne depuis juin 2017.La proposition avait été mise au programme de l'assemblée de la Commission interaméricaine des télécommunications (Citel), qui l'a adoptée lors de sa session du 13 au 15 mars. le gouvernement argentin a rendu publique la nouvelle lundi.Les frais d'itinérance (roaming en anglais), appliqués pour tout voyageur utilisant son téléphone (appel, message et internet) à l'étranger, ont longtemps représenté une manne financière pour les opérateurs de télécommunications.Les pays signataires de l'accord sont l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le Bélize, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, l'Equateur, le Salvador, les Etats-Unis, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, Trinité-et-Tobago et l'Uruguay.(©AFP / 20 mars 2018 18h20)