Télécoms: Aircall lève 25 M EUR pour poursuivre son développement

Paris - La jeune entreprise française Aircall, spécialisée dans les solutions de communication à destination des entreprises, a annoncé mercredi avoir levé 25 millions d'euros auprès de plusieurs fonds d'investissement, ses investisseurs historiques, afin d'accélérer son développement, notamment dans le "cloud".Cette nouvelle levée de fonds porte à 35 millions d'euros le montant total des levées réalisées par Aircall depuis sa création en 2014.Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'entreprise de poursuivre la mise sur "cloud" (informatique dématérialisée) des outils qu'elle développe pour les entreprises, mais également de recruter une centaine de personnes en Europe et aux Etats-Unis."Nous avons à coeur de proposer des outils toujours plus fiables et novateurs à nos clients. Cette levée de fonds est l'occasion parfaite pour continuer de répondre à leurs besoins", s'est félicité Jonathan Anguelove, co-fondateur d'Aircall.Aircall a développé des outils de communication intégrés à une plateforme collaborative à destination des entreprises et compte parmi ses clients des spécialistes des relations marketing et clients tels que Salesforce, Hubpost ou Intercom.els/tq/mcj(©AFP / 16 mai 2018 06h43)