Télécoms: Iliad-Free réorganise sa gouvernance

ILIAD

Paris - Iliad, société mère de l'opérateur Free, a annoncé lundi soir la mise en place d'une nouvelle équipe de direction à compter du 21 mai, nommant son directeur financier, Thomas Reynaud, au poste de directeur général.L'opérateur télécoms précise dans un communiqué que l'actuel directeur général, Maxime Lombardini, est nommé président du conseil d'administration, succédant ainsi à Cyril Poidatz, qui devient secrétaire général.Dans son communiqué, Iliad assure que cette nouvelle gouvernance "aura pour mission d'accélérer le développement du groupe en France et en Italie".La nouvelle gouvernance, qui entrera en vigueur le 21 mai, compte aussi Nicolas Jaeger, qui succède à Thomas Reynaud au poste de directeur financier."La mise en place de cette nouvelle équipe de direction, réunissant à la fois les fondateurs historiques du groupe (Xavier Niel, Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Cyril Poidatz) et de nouveaux talents, vise à faire face aux nouveaux défis du groupe et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique de croissance pour les années à venir", conclut le communiqué.asm/fka(©AFP / 14 mai 2018 19h55)