Télécoms: Iliad-Free réorganise sa gouvernance

ILIAD

Paris - Iliad, société mère de l'opérateur Free, a annoncé lundi soir la mise en place d'une nouvelle équipe de direction à compter du 21 mai, nommant son directeur financier, Thomas Reynaud, au poste de directeur général.L'opérateur télécoms précise dans un communiqué que l'actuel directeur général, Maxime Lombardini, est nommé président du conseil d'administration, succédant ainsi à Cyril Poidatz, qui devient secrétaire général.M. Lombardini "assurera par ailleurs la représentation de la société dans ses relations avec les pouvoirs publics", souligne le groupe.Dans son communiqué, Iliad explique que cette nouvelle gouvernance "aura pour mission d'accélérer le développement du groupe en France et en Italie".En mars dernier, lors de la publication de ses comptes annuels, le groupe avait indiqué qu'il comptait lancer son offre commerciale mobile "avant l'été" en Italie, sa première implantation sur un marché européen hors de France.Free doit devenir le quatrième opérateur sur le marché transalpin du mobile.Le groupe a obtenu un licence en septembre 2016 à la faveur de la fusion des opérateurs Wind et 3 Italia pour devenir le numéro 1 du secteur.L'opérateur français est très attendu en Italie, la majorité des analystes anticipant une offre à prix serrés qui viendrait bouleverser le paysage des télécommunications, à l'image de son arrivée sur le marché français en 2012.La nouvelle gouvernance d'Iliad, qui entrera en vigueur le 21 mai, compte aussi Nicolas Jaeger, qui succède à Thomas Reynaud au poste de directeur financier."La mise en place de cette nouvelle équipe de direction, réunissant à la fois les fondateurs historiques du groupe (Xavier Niel, Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Cyril Poidatz) et de nouveaux talents, vise à faire face aux nouveaux défis du groupe et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique de croissance pour les années à venir", conclut le communiqué.La société mère de l'opérateur Free doit publier mardi matin son chiffre d'affaires du premier trimestre.Pour 2017, Iliad a dégagé un bénéfice net quasiment stable (+0,5%) à 405 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 5,6% à 4,99 milliards d'euros, à un rythme toutefois inférieur à 2016 (+7%).A l'annonce de ses résultats annuels le 13 mars, la baisse de la rentabilité dans la téléphonie fixe avait été fraîchement accueillie par la bourse.Interrogé par l'AFP, Maxime Lombardini avait alors indiqué que cette éclipse sur la rentabilité du fixe n'était que temporaire, le temps de faire progresser la fibre au détriment de l'ADSL.asm/fka/pb(©AFP / 14 mai 2018 20h49)