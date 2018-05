Télécoms: Tigo Sénégal racheté par un consortium comprenant Xavier Niel

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR

Orange

Paris - Un consortium franco-africain comprenant notamment une société appartenant à Xavier Niel a annoncé mercredi avoir acquis le deuxième opérateur mobile sénégalais, Tigo, filiale du groupe luxembourgeois Millicom.Les holdings Teyliom, détenue par Yerim Habib Sow, NJJ, qui appartient à Xavier Niel, et le groupe Axian, contrôlé par la famille Hiridjee, ne précisent pas dans leur communiqué les modalités financières de l'opération.Les nouveaux actionnaires ont par ailleurs annoncé un "projet industriel ambitieux (qui) s'appuie sur des projets d'investissements de l'ordre de 70 milliards de francs CFA (106,7 millions d'euros)" afin de notamment de renforcer le réseau mobile."Nous avons un programme d'investissement ambitieux qui fera de Tigo, non seulement l'opérateur leader sur son secteur mais aussi un acteur important du développement économique et numérique du Sénégal", a ajouté Yerim Habib Sow, cité dans le communiqué.L'opérateur devrait notamment investir pour acquérir des fréquences 4G, que seul Orange a pour l'heure déployé sur le territoire sénégalais.Tigo, deuxième opérateur du pays derrière Orange, avec près d'un quart du marché, a vu son acquisition marquée par un long feuilleton à rebondissements.Millicom avait cédé Tigo dans un premier temps, en février 2017, à l'entreprise sénégalaise spécialisée dans le transfert d'argent Wari, avant d'annuler la vente durant l'été, doutant de la capacité financière de l'entreprise, et d'annoncer dans la foulée la cession au trio Teyliom-NJJ-Axian.Après plusieurs mois de guerre de communication entre les différentes parties et de demande d'arbitrage de l'Etat, un décret du président de la République Macky Sall avait finalement validé la vente le 14 avril, mettant fin aux spéculations autour de l'avenir de l'opérateur.Wari a d'ores et déjà assigné Tigo Sénégal devant le tribunal de commerce de Dakar, qui ne s'est pas encore prononcé.els/soe/spi(©AFP / 02 mai 2018 10h07)