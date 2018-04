Télécoms: le fonds Advent International acquiert Circet

Paris - Le fonds d'investissement Advent International a annoncé vendredi avoir acheté le spécialiste français des infrastructures de télécommunications Circet auprès de CM-CIC Investissement, jusqu'ici actionnaire majoritaire, Omnes Capital et les fondateurs de l'entreprise.Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.Le groupe Circet est spécialisée dans la conception et l'installation des réseaux à très haut débit fixe et mobile déployés par les opérateurs télécoms. Il leur propose aussi des services de maintenance, raccordement et mise à jour des équipements."L'augmentation constante de la consommation de données, le déploiement à grande échelle des réseaux de fibre optique et les investissements réguliers dans les infrastructures mobiles représentent des opportunités uniques sur lesquelles repose notre ambitieux projet de croissance", a estimé Michael Ogrinz, associé chez Advent International, cité dans le communiqué."Je suis persuadé qu'avec le soutien d'Advent, Circet sera encore mieux placé pour accompagner nos clients dans leurs projets de développements européens. L'expertise sectorielle et la présence internationale d'Advent vont nous permettre d'engager une nouvelle phase de croissance en prenant appui sur la force actuelle de Circet", a de son côté déclaré le président du groupe, Philippe Lamazou.Circet, qui compte 3.000 salariés en France, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros en 2017.(©AFP / 27 avril 2018 12h30)