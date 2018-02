Telefonica: bénéfice net 2017 en forte hausse, ventes plombées par la fin du roaming

TELEFONICA

KKR & CO

Madrid - Le groupe espagnol de télécoms Telefonica a publié jeudi un bénéfice net en hausse de plus de 32% pour 2017, profitant d'un effet de comparaison avec 2016, alors que les ventes ont souffert de la fin des frais d'itinérance en Europe.Le résultat atteint 3,1 milliards d'euros, légèrement en-dessous des attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur près de 3,4 milliards.La Bourse de Madrid accueillait néanmoins favorablement ces résultats, le titre Telefonica prenant environ 3,6% à 7,92 euros peu avant 12H00 GMT, dans un marché en hausse de 0,14%."Nous nous attendons à un impact positif sur la cotisation après l'annonce d'objectifs significativement supérieurs aux prévisions du consensus", confirment les analystes de Renta 4 dans une note.Le groupe prévoit notamment une hausse de 1% de son chiffre d'affaires pour 2018.La forte hausse du résultat net en 2017 est principalement due à l'effet de comparaison avec 2016, où le bénéfice net avait été plombé par les coûts liés à une importante restructuration qui avait obligé le groupe à provisionner 1,4 milliard d'euros.Sur l'exercice, le chiffre d'affaires a stagné à 52 milliards d'euros. Mais il aurait augmenté de 4,5% "en excluant l'impact négatif de la régulation", explique Telefonica en référence à la fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne courant 2017.Telefonica estime que la fin du roaming a pesé de 0,9 point de pourcentage sur les revenus de l'exercice passé.Le chiffre d'affaires a reculé de 1,3% en Espagne, premier marché du groupe (24% des ventes), mais il a augmenté de 8% au Brésil (23% des ventes) et est resté stable dans le reste de l'Amérique latine (24% du total).Le résultat opérationnel avant amortissement (OIBDA), qui sert de référence aux analystes pour Telefonica, progresse néanmoins de 7% à près de 16,2 milliards d'euros.La dette nette, gros point noir de Telefonica, s'est fortement réduite à 44,2 milliards d'euros contre 48,6 milliards fin 2016.Le groupe explique cette réduction notamment par la vente de 40% de sa filiale d'infrastructures Telxius au fond d'investissement KKR, qui lui a rapporté 1,2 milliard d'euros.Outre l'Espagne, Telefonica est très présent en Amérique latine, notamment au Brésil. Il est également présent au Royaume-Uni et en Allemagne.emi/nas(©AFP / 22 février 2018 12h18)