Telefonica: le roaming plombe les ventes 1T, mais le bénéfice net grimpe

TELEFONICA

Madrid - Le groupe espagnol de télécommunications Telefonica a de nouveau vu ses ventes plombées au premier trimestre par la fin des frais d'itinérance en Europe, mais a engrangé un bénéfice net en hausse de 7,4%.A 837 millions d'euros, le résultat net dépasse largement les attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 753 millions.Le chiffre d'affaires chute en revanche de 7,2%, à environ 12,2 milliards d'euros, en raison de "l'impact négatif de la régulation" selon le communiqué, allusion à la fin des frais d'itinérance en Europe en juin 2017.Sans cet impact, les ventes auraient augmenté de 3,1% sur un an grâce notamment aux ventes de téléphones, assure l'entreprise.Le résultat opérationnel avant amortissement (OIBDA), qui sert de référence aux analystes pour Telefonica, a souffert du même phénomène: en baisse de 3,9% à 3,9 milliards d'euros, il aurait augmenté de 5,4% sans la fin des frais d'itinérance.Le groupe explique également avoir pâti de la dépréciation de l'euro face au réal brésilien et au peso argentin, deux marchés sur lesquels il est très présent.La stratégie de Telefonica, qui mise sur les services à plus forte valeur ajoutée, semble toutefois avoir porté ses fruits au premier trimestre: le nombre de clients abonnés à la 4G a augmenté de 36% sur un an, les abonnements fibre/câble de 20% et ceux à la télévision payante de 5%.Au total, le revenu moyen par client progresse de 2,5%.La dette financière nette, gros point noir de l'entreprise, s'est réduite à 43,9 milliards d'euros, contre 44,2 milliards fin décembre.Pour l'ensemble de 2018, Telefonica "réitère les objectifs et le dividende annoncés".emi/php(©AFP / 26 avril 2018 06h28)