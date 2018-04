Telenor jugé trop pingre après un solide 1T

TELENOR

Oslo - Telenor a publié mardi des résultats dans le haut des attentes mais a déçu les marchés qui jugent l'opérateur norvégien de télécoms insuffisamment généreux avec ses actionnaires.En cours de recentrage sur la Scandinavie et l'Asie, le groupe a dégagé au premier trimestre un bénéfice net proche de 5 milliards de couronnes (432,8 millions d'euros), en hausse de 20% sur un an, malgré un recul de 2% du chiffre d'affaires, à 27,1 milliards de couronnes.L'opérateur a même légèrement relevé ses prévisions. Il dit désormais tabler sur une croissance organique (hors acquisitions) de son résultat brut d'exploitation (EBITDA) comprise entre 2 et 3% cette année, contre une fourchette de 1 à 3% précédemment.Sur les trois premiers mois de l'année, l'EBITDA a atteint 11,3 milliards de couronnes, soit une croissance organique de 10%.Bien que les résultats soient un peu supérieurs aux attentes, à l'exception d'un chiffre d'affaires en retrait, l'action a été sanctionnée à la Bourse d'Oslo.Après avoir ouvert en hausse, le titre est lourdement tombé dans le rouge, cédant 4% peu avant 15H00 (13H00 GMT)."Comme les marchés, je suis déçue de la rémunération des actionnaires, surtout en comparaison avec (les autres opérateurs scandinaves) Telia et Tele2, qui ont été plus offensifs", a commenté Henriette Trondsen, analyste chez Arctic Securities."Telenor est maintenant surcapitalisé avec un taux d'endettement inférieur à celui d'autres groupes nordiques et européens de télécommunications", estime l'analyste, qui souhaiterait des dividendes plus élevés ou des rachats d'actions.Telenor s'est plutôt employé ces derniers mois à réduire la voilure après certains déboires dans son expansion internationale.Il a annoncé en mars la cession de ses actifs d'Europe de l'est au groupe financier tchèque PPF, pour 2,8 milliards d'euros.L'an dernier, il s'était désengagé du russe Veon (ex-Vimpelcom) suite à un conflit d'actionnaires et s'était retiré d'Inde, un marché hyper-compétitif où il n'a jamais trouvé sa place.Le groupe est désormais concentré sur la Scandinavie (Norvège, Suède et Danemark) et sur cinq pays d'Asie (Thaïlande, Malaisie, Bangladesh, Pakistan et Birmanie).Aux yeux de Telenor, ce début d'année a été "prometteur", avec près de 2 millions de nouveaux abonnements mobiles dans un portefeuille qui en compte désormais 170 millions."Nos performances en Scandinavie ont été robustes et nous observons toujours une tendance à l'amélioration dans les pays développés d'Asie", a souligné son directeur général, Sigve Brekke, dans le rapport."Après un début d'année poussif au Bangladesh et au Pakistan, la croissance s'est accélérée au cours du trimestre", a-t-il ajouté, disant s'attendre à une poursuite de cette amélioration.Plusieurs analystes avaient salué ces résultats trimestriels mais les marchés en ont décidé autrement.phy/hdy/cj(©AFP / 24 avril 2018 13h28)