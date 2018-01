Telenor quadruple son bénéfice en 2017, à 1,25 md EUR

TELENOR

Oslo - L'opérateur norvégien de télécoms Telenor a annoncé mercredi un quadruplement de son bénéfice en 2017 mercredi grâce à une réduction des coûts et à des dépréciations d'actifs moindres qu'en 2016.Le bénéfice net est ressorti l'an dernier à près de 12 milliards de couronnes (1,25 milliard d'euros) contre 2,8 milliards de couronnes en 2016.Si le chiffre d'affaires est resté à peu près stable, à 124,8 milliards, sa croissance organique (hors acquisitions) s'est établie à 0,7%, en deçà de la fourchette de 1 à 2% visée par le groupe.Détenu à 54% par l'État norvégien, Telenor dit tabler sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 2% et de son résultat brut d'exploitation (EBITDA) entre 1 et 3%.En 2017, l'EBITDA s'est élevé à 49 milliards de couronnes.Telenor, qui revendiquait 178 millions d'abonnés à la téléphonie mobile à la fin de l'année, a annoncé la semaine dernière examiner une "marque d'intérêt non sollicitée" pour ses actifs en Hongrie, en Bulgarie, au Monténégro et en Serbie.phy/mcj(©AFP / 31 janvier 2018 06h32)