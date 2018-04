Telenor relève ses prévisions après un solide premier trimestre

TELENOR

Oslo - L'opérateur norvégien de télécoms Telenor, en cours de recentrage sur la Scandinavie et l'Asie, a légèrement relevé ses prévisions mardi après un solide premier trimestre.Le groupe dit désormais tabler sur une croissance organique (hors acquisitions) de son résultat brut d'exploitation (EBITDA) comprise entre 2 et 3% cette année contre une fourchette de 1 à 3% précédemment.Sur les trois premiers mois de l'année, il a dégagé un bénéfice net proche de 5 milliards de couronnes (432,8 millions d'euros), en hausse de 20% sur un an.La croissance organique de l'EBITDA sur cette période atteint 10%, à 11,3 milliards de couronnes.Telenor a qualifié ce début d'année de "prometteur", avec près de deux millions de nouveaux abonnés dans son portefeuille."Nos performances en Scandinavie ont été robustes et nous observons toujours une tendance à l'amélioration dans les pays développés d'Asie", a souligné le directeur général, Sigve Brekke, dans le rapport."Après un début d'année poussif au Bangladesh et au Pakistan, la croissance s'est accélérée au cours du trimestre", a-t-il ajouté, disant s'attendre à une poursuite de cette amélioration.Après avoir bouclé son désengagement du russe Veon (ex-Vimpelcom) et être sorti du marché indien l'an dernier, Telenor a annoncé en mars la cession de ses actifs d'Europe de l'Est au groupe financier tchèque PPF pour 2,8 milliards d'euros.Le groupe norvégien est désormais sur la Scandinavie (Norvège, Suède et Danemark) et sur cinq pays d'Asie (Thaïlande, Malaisie, Bangladesh, Pakistan et Birmanie).phy/esp(©AFP / 24 avril 2018 05h45)