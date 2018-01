Telenor va supprimer 6.000 emplois d'ici 2020

TELENOR

Oslo - L'opérateur norvégien de télécoms Telenor va supprimer 6.000 emplois supplémentaires d'ici 2020, a-t-il annoncé, en invoquant entre autres l'automatisation des services et la suppression de doublons."En 2017, nous avons eu une réduction de 2.600 employés, environ 8% de nos effectifs", a déclaré le directeur général de Telenor, Sigve Brekke, en présentant les résultats 2017. "À l'avenir, nous estimons qu'environ 2.000 (employés) nous quitteront malheureusement en 2018 mais aussi en 2019 et 2020".Présent dans 12 pays en Europe et en Asie, Telenor vise une réduction annuelle de ses coûts d'exploitation comprise entre 1 et 3% sur les trois années à venir, après les avoir déjà réduits de 3% l'an dernier.Le groupe détenu à 54% par l'État norvégien n'a pas fourni la ventilation précise de ces baisses d'effectifs.En 2017, Telenor a vu son bénéfice net quadrupler à près de 12 milliards de couronnes (1,25 milliard d'euros) grâce à son programme d'économies, à une amélioration des performances opérationnelles et à des dépréciations d'actifs moindres qu'en 2016.phy/hdy/mcj(©AFP / 31 janvier 2018 09h25)