Telenor vend ses actifs d'Europe de l'Est au tchèque PPF pour 2,8 mds EUR

TELENOR

Oslo - L'opérateur norvégien de télécoms Telenor a annoncé mercredi la vente de ses actifs d'Europe de l'Est au groupe financier tchèque PPF pour 2,8 milliards d'euros, une transaction saluée par les investisseurs.La cession porte sur les filiales de Telenor en Hongrie, en Bulgarie, au Monténégro et en Serbie ainsi que sur le fournisseur de services technologiques Telenor Common Operation, a indiqué l'opérateur dans un communiqué.Elle lui permettra de dégager une plus-value nette d'environ 3 milliards de couronnes (316 millions d'euros).Après le bouclage de l'opération attendu au troisième trimestre, Telenor compte proposer le versement d'un dividende extraordinaire de 4,40 couronnes par action.L'action progressait de 1,30% en début de matinée à la Bourse d'Oslo sur un marché dans le rouge (-0,47%)."Quel prix!", s'est exclamé Petter Kongslie, économiste chez SpareBank 1 Markets, qui valorisait les actifs vendus à 2,3 milliards d'euros. Un prix "attrayant pour Telenor et positif pour l'action", a aussi estimé son confrère chez Norne, Zilvinas Jusaitis.Comptant plus de 9 millions de clients, les actifs concernés ont dégagé en 2017 un chiffre d'affaires annuel d'environ 11,8 milliards de couronnes (1,25 md EUR), soit 9% des ventes de Telenor, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 4,1 milliards.Le groupe norvégien avait dit fin janvier avoir reçu "une marque d'intérêt non-sollicitée" qu'il examinait."Avec la vente de nos actifs d'Europe de l'Est, nous franchissons une étape importante dans la simplification et la concentration du portefeuille de Telenor sur les régions où nous observons le plus fort potentiel de création de valeur", a déclaré le directeur général, Sigve Brekke.Telenor, qui s'est aussi récemment désengagé d'Inde et du russe VEON (ex-Vimpelcom), concentrera désormais ses activités sur l'Europe du Nord et l'Asie du Sud-Est.phy/cbw/ys(©AFP / 21 mars 2018 09h16)