Teleperformance: c.a. plombé par l'Asie-Pacifique au 1T

TELEPERFORMANCE

Paris - Le gestionnaire français de centres d'appels Teleperformance a vu son chiffre d'affaires baisser de 3,8% au premier trimestre, où il a notamment souffert sur son principal marché, la zone anglophone et l'Asie-Pacifique, mais a néanmoins confirmé mardi ses objectifs annuels.Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,03 milliard d'euros pour l'ensemble du groupe.La zone anglophone et l'Asie-Pacifique accusent notamment un repli de 12,7%, à 371 millions d'euros, qui n'est pas compensé par la croissance de 11,4% de la zone Europe continentale et Moyen-Orient-Afrique.Le groupe invoque principalement la dépréciation du dollar face à l'euro et une "moindre performance des activités dans le secteurs des télécoms"."C'est un début d'année prometteur" a cependant estimé dans un communiqué le PDG du groupe, Daniel Julien, "il s'agit du 24e trimestre consécutif de croissance organique supérieur ou égale à 5% (+6,7%, NDLR), confirmant notre statut de société en croissance".La zone ibérique et Amérique centrale et du Sud voit ses ventes progresser de 1% à 274 millions d'euros, "au-delà des attentes malgré une base de comparaison particulièrement élevée", en particulier grâce aux activités au Portugal, Espagne et Pérou, pays où le groupe s'est implanté en 2017.L'Europe continentale, l'Afrique et le Moyen-Orient enfin profitent d'un "environnement économique favorable", sous l'effet en particulier des activités en Grèce, Egypte, Turquie et en Europe de l'Est.Concernant ses perspectives, Teleperformance a confirmé la totalité de ses objectifs pour l'exercice en cours, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires supérieure à 6%, en données comparables, et une marge opérationnelle courante d'au moins 13,5% du chiffre d'affaires.els/soe/az(©AFP / 24 avril 2018 16h15)