Teleperformance: le bénéfice net 2017 s'envole de 46%

TELEPERFORMANCE

Paris - Le gestionnaire français de centres d'appels Teleperformance a vu son bénéfice net bondir de 46% en 2017, pour s'établir à 312 millions d'euros, et anticipe une croissance de ses ventes supérieure à 6% pour l'exercice en cours, a-t-il annoncé mercredi.Le chiffre d'affaires a progressé de 14,6% (+9% sur une base comparable) l'an dernier, à 4,18 milliards d'euros, toujours dopé notamment par l'acquisition de LanguageLine Solutions (LLS), finalisée en septembre 2016."La croissance organique a été significativement supérieure à celle du marché et reflète le dynamisme de nos deux familles d'activités", à savoir le coeur d'activité dans les services, et les services spécialisés, s'est félicité le PDG du groupe, Daniel Julien, cité dans un communiqué. Le 4ème trimestre de l'exercice a représenté par ailleurs le 23ème trimestre de croissance d'affilée supérieure à + 5 %".L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant suit la même tendance, avec une progression de 29% à 720 millions d'euros, ce qui permet au groupe de voir sa marge d'Ebitda progresser de 1,9 point, à 17,2%.Principale activité du groupe, puisqu'ils génèrent 85% du chiffre d'affaires total, les Core services, qui regroupent les services de relations clients, de supports techniques et d'acquisition de clients, ont vu leur ventes augmenter de 6,9%, à 3,54 milliards d'euros, grâce notamment à d'excellents résultats dans les zones ibérico-latino américaine et Europe continentale-Moyen Orient-Afrique.Les services spécialisés ont réalisé de leur côté un chiffre d'affaires multiplié quasi par deux, à 638 millions d'euros, notamment grâce à une croissance soutenue de LanguageLine Solutions.Concernant ses perspectives pour l'exercice actuel, Teleperformance anticipe une croissance d'au moins 6% de ses ventes avec une marge d'Ebitda courant qui doit atteindre au moins 13,5% de ses ventes.Le groupe annonce également des objectifs à moyen terme, avec un maintien de sa croissance organique à plus de 6% par an d'ici à 2022, notamment via des acquisitions ciblées, et espère atteindre un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros à cette date.els/spe/pb(©AFP / 28 février 2018 16h57)