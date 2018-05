Téléphonie mobile: HMD, fabricant des mobiles Nokia, lève 100 millions d'USD

MICROSOFT

Paris - L'entreprise finlandaise HMD Global, qui a repris sous licence les téléphones mobiles de marque Nokia, a annoncé lundi avoir levé 100 millions de dollars auprès de plusieurs fonds d'investissements européens et asiatiques afin de poursuivre son développement commercial et de sa gamme d'appareils.Ce nouveau tour de table permet à la jeune entreprise de passer le cap du milliard de dollars de valorisation, a-t'elle précisé dans un communiqué."Nous sommes ravis que ces investisseurs nous rejoignent dans cette belle aventure pour écrire ensemble le prochain chapitre des téléphones Nokia. Nous désirons faire partie des meilleurs fournisseurs de smartphones dans le monde, et notre succès à ce jour nous donne la confiance nécessaire pour continuer sur la voie de la croissance", a déclaré le PDG de HMD Global, Florian Seiche, cité dans le communiqué.HMD Global a été fondée fin 2016 par d'anciens cadres de la branche mobile de Nokia, ancien numéro un mondial du secteur. Le groupe a racheté en 2016 les activités mobiles de Nokia au géant américain Microsoft, qui en avait fait l'acquisition en 2014.Le colosse n'avait pas su imposer son Windows Phone sur un marché du smartphone très concurrentiel et avait décidé de jeter l'éponge, entraînant le licenciement de 1.350 salariés finlandais.HMD Global verse une redevance à Nokia pour l'usage de sa marque, les deux parties n'ont pas précisé le montant de cette redevance.L'entreprise a relancé la production de mobiles Nokia avec notamment le retour du mythique 3310, présenté en 2017 à l'occasion du Congrès mondial des télécoms de Barcelone.HMD Global a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2017 et revendique plus de 70 millions d'appareils vendus dans le monde sur l'année écoulée.els/fka/pb(©AFP / 21 mai 2018 18h43)