Telia: bénéfice net multiplié par plus de 2 en 2017, à 978 M EUR

Stockholm - L'opérateur télécoms suédois Telia Company a annoncé vendredi une rebond de son bénéfice net en 2017 grâce à un fort flux de trésorerie et au contrôle des coûts.Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 9,6 milliards de couronnes (978 millions d'euros) contre 3,7 milliards de couronnes en 2016, mais son chiffre d'affaires a reculé de 5,1%, à 79,9 milliards."Je me félicite des résultats pour 2017 où les flux de trésorerie disponibles provenant des activités dépassent clairement nos attentes", a indiqué le PDG de Telia Johan Dennelind, cité dans le rapport.Au quatrième trimestre, Telia a enregistré un bénéfice net de 754 millions de couronnes, contre un bénéfice de 7,33 milliards pour la même période un an auparavant."Le bénéfice net [...] a diminué sous l'effet combiné des cessions de MegaFon et les dépréciations des activités abandonnées, alors que 2016 a été positivement influencé par la cession de sa part majoritaire dans [l'opérateur mobile espagnol] Yoigo" pour 479 millions d'euros", a indiqué le groupe dans son rapport.Le groupe a également fait savoir vendredi dans un communiqué séparé son intention de céder ses parts dans l'opérateur géorgien Geocell à l'opérateur JSC Silknet, "le plus grand opérateur de réseau fixe de Géorgie" selon le groupe, pour 153 millions de dollars (123 millions d'euros).Ce désinvestissement entre dans la stratégie de concentration que Telia entend mettre en place dans les pays nordiques et les pays baltes.En 2017, l'opérateur suédois s'est vu imposer une amende record de 965 millions de dollars (818 millions d'euros) en règlement de ses contentieux avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et la Suède.La justice américaine avait ouvert une enquête en mars 2014 sur la foi de versements effectués par Telia à une entreprise ouzbèke pour obtenir une licence 3G en Ouzbékistan ainsi qu'une participation de 26% dans l'opérateur téléphonique Ucell.Les pots-de-vin ont été versés en plusieurs fois entre 2007 et 2010, ce qui avait permis à Telia d'entrer sur le marché ouzbek et à Coscom de poursuivre des opérations en Ouzbékistan.hdy/mml(©AFP / 26 janvier 2018 07h39)