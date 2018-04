Telia enregistre une perte nette au 1T, mais bondit en Bourse

TELIA

Stockholm - L'opérateur télécoms suédois Telia a enregistré une hausse de son titre en Bourse vendredi, en dépit d'une perte nette de 710 millions de couronnes (68 millons d'euros) enregistré au premier trimestre, imputable à des cessions.Le groupe, qui a choisi de se concentrer sur les pays nordiques et les pays baltes, a cédé ses activités en Azerbaïdjan et en Géorgie et a enregistré des dépréciations pour ses activités en Ouzbékistan.Le titre prenait 9,1% à la Bourse de Stockholm à 11H00 (09H00 GMT), dans un marché orienté à la hausse (+0,35%).Pour améliorer la structure du capital de l'entreprise, le groupe a annoncé un vaste plan de rachat d'actions de 15 milliards de couronnes (1,4 milliard d'euros) sur trois ans."Telia présente un flux de trésorerie important et il est évident qu'ils se concentrent davantage sur la valeur actionnariale", a expliqué Joakim Bornold, économiste de la banque d'investissement Nordnet.Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a gagné 3,2%, à 19,8 milliards de couronnes.Sa marge brute d'exploitation EBITDA a augmenté à 32,7%, contre 31,5%."L'entreprise va bien", s'est félicité son directeur-général Johan Dennelind, qui peut se prévaloir d'une forte trésorerie.Telia a notamment vendu à des acteurs institutionnels l'ensemble de ses actions Spotify, avant l'entrée en Bourse de ce dernier.cbw-hdy/spi(©AFP / 20 avril 2018 09h41)