Telia enregistre une perte nette au 1T

Stockholm - L'opérateur télécoms suédois Telia a annoncé vendredi une perte nette de 710 millions de couronnes (68 millons d'euros) au premier trimestre, imputable à des cessions.Le groupe, qui a choisi de se concentrer sur les pays nordiques et les pays baltes, a en effet cédé ses activités en Azerbaïdjan et en Géorgie et a enregistré des dépréciations pour ses activités en Ouzbékistan.Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a gagné 3,2%, à 19,8 milliards de couronnes.Sa marge brute d'exploitation EBITDA a augmenté à 32,7%, contre 31,5%."L'entreprise va bien", s'est félicité son directeur-général Johan Dennelind, qui peut se prévaloir d'une forte trésorerie.Telia a notamment vendu à des acteurs institutionnels l'ensemble de ses actions Spotify, avant l'entrée en Bourse de ce dernier.Pour améliorer la structure du capital de l'entreprise, le groupe a annoncé engager un programme de rachat d'actions sur les trois prochaines années pour un montant annuel de 5 milliards de couronnes.cbw/nas(©AFP / 20 avril 2018 07h00)