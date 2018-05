Telus: plus d'abonnés mobiles, moins de bénéfice

TELUS

Montréal - Le groupe canadien de télécoms Telus a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice net au premier trimestre en dépit d'une augmentation de ses abonnés et de ses ventes.Telus a dégagé un bénéfice de 412 millions de dollars canadiens entre janvier et mars, soit 2,4% de moins que pour le même trimestre l'an dernier.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté s'est monté à 435 millions CAD, en progression de 4,5%. Sur cette base et ramené à une action, le bénéfice est ressorti à 73 cents, soit inférieur de trois cents à la prévision moyenne des analystes.Le chiffre d'affaires a progressé de 6%, à 3,4 milliards de dollars et les coûts de fonctionnement de 8,2% à 2,1 milliards, selon le communiqué de l'opérateur canadien.Le résultat courant avant impôt, amortissements et frais financiers a augmenté de 2,7%, à 1,3 milliard de dollars.Pour les activités du réseau mobile, les ventes ont augmenté de 4% à 1,5 milliard CAD avec à la fois une augmentation des abonnés (+4.000 à 48.000) et à la hausse moyenne d'un dollar par abonnement pour une facture de 66,51 dollars.Le chiffre d'affaires des activités filaires (accès internet, téléphonie, télévision) s'est monté à 1,5 milliard, en augmentation de 5,4% sur le trimestre, une progression largement tirée par les données.Pour l'exercice en cours, Telus prévoit une augmentation entre 4% et 6% du chiffre d'affaires et une hausse dans pratiquement la même proportion du résultat courant.mbr/jld/az(©AFP / 10 mai 2018 12h51)