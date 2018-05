Temenos décroche un contrat avec la banque numérique australienne Volt

Zurich (awp) - Temenos a décroché un contrat en Australie. Le spécialiste genevois des logiciels bancaires fournira pour un montant non dévoilé son système d'exploitation T24 à la banque numérique australienne Volt Bank, laquelle a récemment obtenu une licence d'exercice de la part du régulateur du système financier australien (Australian Prudential Regulation Authority, APRA).Volt Bank représente le premier institut financier ayant obtenu une licence du type RADI en Australie, précise mardi Temenos. Elle pourra dans un premier temps offrir à ses clients des comptes courant et d'épargne, ainsi que le traitement de dépôts à terme et de négoce de devises. L'offre devrait par la suite s'étendre à des crédits à la consommation, des hypothèques et des cartes de crédit.sta/vj(AWP / 22.05.2018 12h15)