Temenos enregistre un bond des recettes et de la rentabilité trimestrielle

Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos a autant amélioré ses recettes que la rentabilité au premier trimestre, dépassant en tous points les attentes du marché. La direction de la société genevoise a confirmé les objectifs pour l'exercice en cours.Le directeur financier Max Chuard a estimé que le premier trimestre "a été très solide (...) porté par l'important apport des nouveaux clients".Le chiffre d'affaires a en effet bondi de 20% à 171,9 millions de dollars (166,3 millions de francs) entre janvier et mars, profitant d'une envolée des recettes pour les licences de logiciels (+40%).En février, la direction s'était déjà montrée très optimiste, tablant sur une croissance supérieure à la moyenne au premier trimestre. Les analystes tablaient quant à eux sur des ventes en forte hausse, malgré une base de comparaison relativement élevée.Au niveau de la rentabilité, Temenos est également parvenue à améliorer ses chiffres. Le résultat d'exploitation (Ebit) a ainsi bondi de 33% à 36,4 millions de dollars, pour une marge améliorée de deux points à 21,2%. Le bénéfice par action s'est quant à lui envolé de 48% à 0,40 dollar.Ces chiffres clés sont dans l'ensemble supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP.Le groupe a fait état d'une croissance dans toutes les régions et auprès de tous les clients, assurant notamment avoir gagné 18 nouveaux clients sur la période.Temenos a également confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. En 2018, la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants est attendue entre 10% et 13%, ce qui correspond à des ventes de 825 à 847 millions de dollars. Pour les revenus de licences, une croissance de 13,5% à 18,5% est escomptée (367-383 millions). L'Ebit devrait atteindre 255 à 260 millions.A moyen terme, les revenus de licences devraient en moyenne progresser de 15% par an et le chiffre d'affaires entre 10% et 15%. La marge opérationnelle devrait être améliorée chaque année de 1 à 1,5 point et la génération de liquidités doit atteindre 100% de l'Ebitda.al/rp(AWP / 18.04.2018 18h05)