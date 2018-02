Temenos examine le rachat du britannique Fidessa

(ajoute cours de Bourse et commentaires d'analystes)Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos est en discussions avec Fidessa dans l'optique d'une éventuelle reprise de l'entier du capital-actions de l'entreprise britannique. Les actionnaires de Fidessa pourraient ainsi recevoir 35,67 GBP par action en numéraire.Ils percevront par ailleurs les dividendes ordinaire et extraordinaire annoncés lundi par Fidessa, pour un montant de 0,797 GBP par titre, précise lundi le groupe genevois.Si l'offre venait à être officialisée, le conseil d'administration de la société britannique recommanderait aux actionnaires de l'accepter.Temenos souligne néanmoins qu'il ne garantit pas le maintien de l'offre. Le conseil d'administration publiera davantage d'informations en temps utile, précise le communiqué.Fondé en 1981 et basé à Londres, Fidessa développe des logiciels et fournit des services pour le négoce et l'investissement, mais aussi la gestion et les marchés des capitaux. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 353,9 mio GBP (+7%) et dégagé un bénéfice après impôts stable de 35,7 mio GBP, selon les chiffres non audités publiés lundi.Les marchés semblaient peu séduits par la perspective de cette acquisition. Vers 12h15, le titre Temenos plongeait de 7,1% à 114,10 CHF, dans un SPI stable.Les analystes accueillaient la nouvelle avec davantage d'enthousiasme. Cette transaction, la plus importante pour Temenos depuis des années, vient à point nommé, selon Baader Helvea. Le soutien apporté par le renouvellement de licences s'essouffle et pourrait mettre un terme à la croissance éblouissante connue entre 2015 et 2017.L'analyste Knut Woller ne serait pas étonné par l'annonce d'une nouvelle acquisition, encore plus importante. La recommandation de vente reste de mise.Vontobel analyse l'opération du jour sous l'angle stratégique, avec l'extension des activités de Temenos dans le domaine du négoce et de l'investissement, mais également dans le domaine de la gestion et des marchés des capitaux. La banque zurichoise estime ce marché à 15-20 mrd USD. Ceci ferait de Temenos un "tueur" dans le domaine des logiciels bancaire, image l'analyste Panagiotis Spiliopoulos.De prime abord, Temenos semble pouvoir réaliser une bonne affaire, mais, en y regardant de plus près, le prix proposé est conforme au marché, explique la banque cantonale de Zurich (ZKB), pour qui l'acquisition serait rentable.Vontobel et la ZKB campent respectivement sur "buy" et "surpondérer".fr/buc/rp(AWP / 20.02.2018 12h15)