Temenos: hausse des résultats annuels et du dividende

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 736,7 mio USD. Pour l'année en cours, le groupe genevois anticipe également une hausse de ses résultats, annonce-t-il mardi soir après la clôture.Durant la période sous revue, le bénéfice opérationnel (Ebit), non IFRS, s'est pour sa part apprécié de 20% à 223,5 mio USD. Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse à 0,65 CHF par titre soit une augmentation de 0,10 CHF, selon le communiqué.Sur le seul 4e trimestre, les ventes ont pris 22% à 232,6 mio USD et les recettes générées par les licences ont bondi de 29% à 118,3 mio USD. Quant à l'Ebit non IFRS, il s'est adjugé 17% à 87,6 mio USD.Le bénéfice par action (EPS) au 4e trimestre s'est inscrit à 1 USD.Le chiffre d'affaires total, les recettes licences et le résultat par action du 4e partiel sont supérieurs aux attentes des analystes consultés par AWP tandis que les autres résultats sont conformes aux attentes.Pour 2018, le groupe anticipe une avancée des ventes non IFRS entre 10 et 13% tandis que l'Ebit devrait osciller entre 255 et 260 mio USD.Mardi, le titre a fini en baisse de 1,75% à 117,60 CHF dans un SPI aussi en repli de 0,76%.lk/rplk/(AWP / 13.02.2018 18h15)