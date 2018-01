Temenos: la direction dément les rumeurs de rachat, le titre se replie

Zurich (awp) - Temenos a démenti vendredi les rumeurs de rachat par le conglomérat japonais Softbank et ses partenaires, relayées dans la presse. Aucune entreprise ne serait entrée en contact avec le développeur de logiciels bancaires en vue d'une acquisition, a souligné la direction. A la Bourse, le démenti a stoppé net l'envolée du cours.Selon des rumeurs relayées notamment par le blog financier Inside Paredplatz et le Financial Times, Softbank se serait entouré de plusieurs partenaires pour mener à bien le projet de rachat, dont Microsoft, Starbucks et Citigroup. L'objectif serait notamment de concurrencer Apple Pay dans le monde du paiement mobile. Selon une source, Softbank serait prêt à débourser 180 CHF par action pour mettre la main sur l'entreprise.Jeudi, Temenos était monté à un plus haut historique de 144,10 CHF après les révélations de la presse et avait poursuivi sa progression dans la matinée de vendredi, avant que le démenti de la direction ne vienne couper court à l'envolée.Vers 11h15, Temenos lâchait 3,1% à 126,40 CHF dans un SPI en hausse de 0,59%.ol/jh/rp(AWP / 26.01.2018 11h19)