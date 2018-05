Temenos rachètera des actions à hauteur de 250 millions de dollars maximum

Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos va procéder à un programme de rachat d'actions, conformément à l'engagement pris après l'échec de la reprise du britannique Fidessa. Le groupe genevois entend racheter des nominatives pour un montant maximal de 250 millions de dollars, indique-t-il mardi.Le programme porte sur 2,1 millions de titres d'une valeur nominale de 5,00 franc chacune, soit 2,96% du capital-actions et des droits de vote de Temenos. Les nominatives rachetées pourront être utilisées dans le cadre d'acquisitions et pour les plans de participation des collaborateurs.Temenos n'ouvrira aucune autre ligne de négoce séparée pour le rachat d'actions, qui débutera ce mercredi et prendra fin en décembre 2019.Jeudi dernier, le groupe détenait 599'268 actions propres ou 0,85% du capital-actions et des droits de vote.Ce programme s'inscrit dans le sillage de la tentative d'achat de la société britannique Fidessa. Cette dernière était passée sous le nez de Temenos en avril, suite à une surenchère du concurrent irlandais ION Investment Group. Suite à cet échec, le groupe genevois avait annoncé son intention de récompenser ses actionnaires en leur rachetant des actions.fr/ol(AWP / 22.05.2018 08h03)