Temenos reçoit une commande en Irlande

Genève (awp) - Le spécialiste du logiciel bancaire Temenos a remporté une commande en Irlande auprès d'une coopérative de crédit. St. Raphael's Garda Credit Union a choisi le prestataire genevois pour l'accompagner dans la mise en oeuvre de sa stratégie numérique, a souligné Temenos mardi.St. Raphael Garda Credit Union est la coopérative de crédit la plus importante du pays. A but non lucratif, elle gère des actifs de 400 millions d'euros et compte 35'000 membres. L'accord prévoit qu'elle utilisera la plateforme T24-Core Banking et les canaux numériques de Temenos. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.St. Raphael Garda Credit Union est cliente depuis 2008 de Temenos. Désormais, la collaboration sera étendue et les canaux numériques de Temenos seront utilisés pour les activités Front-Office, ce qui en fera une solution pleinement intégrée, précise le communiqué. La nouvelle infrastructure informatique sera opérationnelle d'ici neuf mois.jb/ra/ol/al(AWP / 08.05.2018 11h29)