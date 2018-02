Temenos restera à Genève et parle de rationalisation avec Fidessa

Genève (awp/ats) - Le siège de Temenos restera à Genève après le rachat du Britannique Fidessa. Des infrastructures devront être "nécessairement" rationalisées, annonce l'un des dirigeants du numéro un mondial de logiciels bancaires, sans davantage de précisions."Le quartier général du nouvel ensemble reste" à Genève, garantit dans un entretien publié vendredi par la Tribune de Genève et 24 Heures le directeur financier et opérationnel Max Chuard. Temenos souhaite finaliser le rachat pour environ 1,8 milliard de francs "avant l'été", une fois que les actionnaires de Fidessa se seront prononcés dans un peu plus d'un mois.A eux deux, les deux entreprises rassemblent 6300 collaborateurs et plus de 1,2 milliard de francs de chiffre d'affaires. Sans mentionner explicitement une restructuration, M. Chuard note le besoin de "rationaliser nos infrastructures".60 MILLIONS D'ÉCONOMIESD'ici trois ans, il évalue l'économie annuelle du dispositif à 60 millions. Il va falloir "revenir à un degré d'endettement plus confortable", ajoute le responsable. Entre une fois et une fois et demie les bénéfices EBITDA annuels, cumulés à 398 millions de dollars (environ 370 millions de francs) en 2017, selon lui. Des fonds pourraient être levés sur les marchés financiers.Avec cette acquisition, Temenos veut permettre aux banques "de s'adapter à l'ère numérique". Fidessa est active sur les logiciels pour les spécialistes des marchés financiers, estimé à près de 15 milliards pour 2018. Un secteur "aussi important" que celui dans lequel le groupe genevois est opérationnel.Et neuf grandes banques sur dix utilisent déjà les produits de Fidessa, ajoute M. Chuard. Ceux-ci pourront désormais davantage atteindre les banques de gestion de fortune, notamment en Suisse. Temenos a annoncé récemment un bénéfice net annuel, en augmentation, d'environ 128 millions de francs.ats/buc(AWP / 23.02.2018 11h10)