Temenos surclassé dans la reprise de Fidessa, qui soutiendrait l'offre d'Ion

(dépêche remaniée après la publication de l'offre d'Ion)Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos aura bel et bien de la concurrence dans la reprise de son homologue britannique Fidessa. La société d'investissement irlandaise Ion a confirmé vendredi après-midi sa contre-offre. Temenos n'aurait plus les faveurs du conseil d'administration de Fidessa.Ion a approché l'organe de surveillance de Fidessa et "certains de ses actionnaires" avec une proposition de rachat pour de l'intégralité de son capital-actions. Le prix proposé est de 38,703 livres par action en numéraire, selon l'annonce publiée sur le site Internet de la Bourse de Londres, où est coté Fidessa.L'offre, supérieure à celle de Temenos, valoriserait la société britannique à 1,5 milliard de livres (2,05 milliards de francs). Ion propose également de maintenir le versement des dividendes au titre de l'exercice 2017, à hauteur de 79,7 pence par titre.La société irlandaise a assuré vendredi que le conseil d'administration de Fidessa ne soutenait plus l'offre de Temenos. L'organe de surveillance et Ion auraient même trouvé un terrain d'entente.Contactée vendredi après-midi, une porte-parole de Temenos n'a pas souhaité commenter l'offre de Fidessa. Certains courtiers n'excluent pas une surenchère du groupe genevois.En février, Temenos avait lancé une offre publique d'achat (OPA) sur Fidessa au prix de 35,67 livres par action, valorisant l'entreprise britannique à environ 1,4 milliard de livres, soit 1,8 milliard de francs au cours du jour. Les actionnaires de Fidessa ont jusqu'au 27 avril pour se prononcer.Ion, ainsi que le développeur de logiciels étasunien SS&C Technologies, qui avait manifesté son intérêt, ont jusqu'à ce soir pour soumettre une offre contraignante, avait indiqué il y a une dizaine de jours le régulateur britannique "Panel on Takeovers and Mergers".Cette déconvenue ne semblait guère inquiéter les investisseurs. A 16h38, le titre Temenos prenait 0,3% à 119,20 francs, compensant les pertes accumulées jusqu'ici. Le SPI reculait de 0,22%.buc/fr/rp(AWP / 20.04.2018 16h49)