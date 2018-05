Temie Giwa-Tubosun, entrepreneuse sociale "par accident"

Paris - "Je n'avais jamais envisagé d'entreprendre, c'était juste la meilleure façon de résoudre le problème", s'amuse Temie Giwa-Tubosun, venue au salon Vivatech présenter sa startup nigériane LifeBank, spécialisée dans la livraison de poches de sang, vaccins et autres produits médicaux.Le "problème" pour cette femme de 32 ans au regard bienveillant, c'est la mortalité maternelle. Une Nigériane sur treize décède pendant sa grossesse ou l'accouchement, et dans près d'un quart des cas, il s'agit d'hémorragie du post-partum. "Elles saignent et elles saignent, et l'hôpital n'arrive pas à trouver du sang, et les femmes meurent. Je suis une mère moi-même et quand j'ai réalisé ça je me suis sentie vraiment... désemparée", explique-t-elle, émue, à l'AFP.Temie Giwa-Tubosun a comparé ses différentes options: travailler pour le gouvernement, pour une ONG, ou une entreprise privée. Trois secteurs qu'elle connaît bien. Avant ses 30 ans, elle avait déjà travaillé pour l'Organisation mondiale de la Santé en Suisse, le Programme des Nations unies pour le développement en Ouganda, des cliniques aux Etats-Unis, des ONG et les autorités de Lagos au Nigeria.L'Etat? Parfait pour toucher le maximum de personnes, mais pas assez innovant à son goût. Les ONG? "Elles sont rapides, souvent créatives, mais toujours à court d'argent. Du coup vous passez tout votre temps à chercher des fonds au lieu de vous concentrer sur le problème à résoudre."- Logistique -En janvier 2016, l'entreprise sociale LifeBank est donc née avec, à sa tête, une "entrepreneuse par accident". Depuis, "nous avons livré près de 10.000 pintes de sang aux hôpitaux, 9.870 la dernière fois que j'ai vérifié", se réjouit-elle. Sur le site de sa société, un compteur affichait vendredi en début d'après-midi 378 établissements desservis, 5.564 donneurs et 1.610 "vies sauvées".LifeBank a embauché une quinzaine de personnes mais ne réalise pas encore de profits. "Notre objectif est d'y arriver d'ici deux ans. Nous avons une croissance de 62% de trimestre en trimestre, c'est ce qui compte pour l'instant", assure Temie Giwa-Tubosun, un sourire serein aux lèvres, avec la confiance de quelqu'un qui sait affronter les obstacles au fur et à mesure, sans se laisser dépasser.Au départ, la startup a été conçue comme un éditeur de logiciel pour permettre aux cliniques de trouver des poches de sang, de l'oxygène et autres ressources essentielles. Face au manque d'infrastructures pour la livraison des produits, sa fondatrice s'est rendue à l'évidence: LifeBank devait aussi faire de la logistique, investir dans des véhicules (des deux-roues) et des chauffeurs."J'ai lu que Jeff Bezos, quand il a lancé le site web Amazon, a juste eu besoin d'insérer son logiciel dans le système existant de livraison à domicile", raconte Temie Giwa-Tubosun. "Mais au Nigeria, nous avons dû construire notre propre réseau de distribution, avec tous les défis opérationnels et financiers que cela suppose."- Romantique -Née dans la petite ville nigériane d'Ila Orangun, l'entrepreneuse est partie vivre aux Etats-Unis avec ses parents enseignants quand elle avait 15 ans, et a fini ses études par un master en Administration publique en Californie.Elle maîtrise la gestion des entreprises de santé, mais ce sont les perspectives qu'offrent les nouvelles technologies numériques qui font briller ses yeux. LifeBank travaille sur des innovations à partir de la blockchain pour mieux garantir la traçabilité et la qualité des produits."Je ne suis une fanatique d'aucune technologie", tempère Temie Giwa-Tubosun. "Les technos vous permettent de venir à bout de difficultés précises, comme la transparence et l'inviolabilité dans le cas de la blockchain. Si ça marche, on s'en sert, sinon, on ne s'en sert pas."Pragmatique et romantique - elle avoue son péché mignon: les romans historiques "avec les châteaux et les chevaliers" - l'entrepreneuse n'a qu'un regret: "J'aurais dû lever des fonds plus tôt, et en lever plus.""Les femmes ont tendance à attendre l'idée parfaite, le plan parfait... Cela signifie que nous sommes souvent de meilleures gestionnaires des fonds levés, mais c'est dommage, il faut avancer. J'espère que d'autres femmes africaines vont être inspirées par mon histoire et se lancer à leur tour."(©AFP / 25 mai 2018 12h37)