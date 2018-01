Tempête Burglind: la Suisse se réveille et compte les dégâts

Berne (awp/ats) - La Suisse s'est réveillée jeudi matin avec la gueule de bois, après le passage de la tempête Burglind. Alors que le trafic connaissait encore maintes difficultés en fin de journée, les premières estimations des dégâts atteignent déjà plus de 50 millions de francs.Nombreuses inondations et cours d'eau en crue suite à des pluies diluviennes et à la fonte des neiges, glissements de terrain multiples, vents forts, danger élevé d'avalanche: la tempête Burglind continuait de se faire ressentir en Suisse jeudi. Les trafics ferroviaire et routier demeuraient en partie paralysés.La tempête s'est acharnée sur le MOB: après le déraillement d'un de ses wagons mercredi à La Lenk (BE) qui avait blessé huit personnes, la compagnie du Montreux-Oberland bernois (MOB) a dû fermer jeudi un tronçon pour cinq jours au moins. La voie entre Château-d'Oex (VD) et Zweisimmen (BE) était condamnée à cause de glissements de terrain.De nombreux trains ne circulaient pas au nord-ouest du pays à cause d'arbres couchés sur les voies ou d'autres dégâts provoqués par la tempête, comme entre Glovelier (JU) et La Chaux-de-Fonds (NE), Les Reussilles (BE) et Le Noirmont (JU) ou d'autres trains dans le Jura ou le Jura bernois. Certains trains régionaux étaient également supprimés dans les cantons de Berne, de Soleure et de Glaris.DES VOIES COUPÉESLe trafic ferroviaire souffrait aussi au nord du Tessin, où Burglind a amené de la neige qui continuait de tomber avec force. En altitude, il a pu être rétabli en de rares endroits. Ainsi, les personnes désirant rejoindre Zermatt depuis Täsch (VS) ont pu à nouveau emprunter le train-navette dans l'après-midi, en s'attendant toutefois à des retards.D'autres lignes demeuraient coupées par des glissements de terrain, comme entre Martigny et Vallorcine (F), près de Finhaut (VS), ou entre Bellegarde (F) et Genève. Les vents forts empêchaient en outre les trains de circuler entre Haut-de-Caux et Rochers-de-Naye (VD). La ligne ferroviaire du Gothard demeurait elle fermée en plusieurs endroits à cause du danger d'avalanche.Aux cols de la Furka et de l'Oberalp, tant les trains passagers que ceux chargés de voitures étaient cloués sur place pour une durée indéterminée. Par ailleurs, dans les Grisons, les Chemins de fer rhétiques ont interrompu le trafic passant par le col de la Bernina à cause des risques d'avalanche. Celui-ci ne devrait reprendre que vendredi après-midi. Des bus de remplacement circulaient.ROUTES CONDAMNÉESLe trafic routier, quant à lui, a repris normalement jeudi sur les grands axes. De nombreuses petites routes et tronçons de routes cantonales restaient cependant fermées à la circulation pour cause de chute d'arbres, d'enneigement ou de dommages divers. En Suisse romande, c'était surtout le cas en Valais et près du Chasseral (BE).Les vallées haut-valaisannes de Saas, du Lötschental, de Conches et la région de Loèche étaient notamment en partie coupées du monde, par endroit depuis la mi-journée ou même avant, selon la police cantonale. De multiples tronçons de route étaient condamnés à cause de dégâts provoqués par la tempête Burglind, de coulées ou du risque d'avalanches.Dans la vallée de Conches par exemple, environ 4000 personnes étaient isolées, selon un responsable de l'office du tourisme d'Obergoms. Pour moitié environ, il s'agit d'habitants, et pour moitié de vacanciers. Deux routes situées sur la commune d'Orsières ont par ailleurs été coupées par des avalanches, soit celle menant au village de Verlonnaz et celle reliant Champex et Les Valettes.Dans le canton de Berne, quelque 2500 ménages restaient sans électricité en début de soirée; les réparations sont en cours. La veille, environ 40'000 foyers approvisionnés par les BKW (ex-Forces motrices bernoises), onyx et La Goule en avaient été privés, avant un quasi-retour à la normale en fin d'après-midi. Quelque 2'000 ménages du Val-de-Travers (NE) avaient aussi connu des coupures de courant, résorbées après quelques heures.PLUS DE 50 MILLIONSLes déclarations de sinistres dépassent la barre des 10'000 dans toute la Suisse. Dans le seul canton de Berne, l'un des deux les plus frappés par la tempête Burglind - ou Eleanor - avec Lucerne, les vents ont occasionné des dégâts estimés entre 6 et 10 millions de francs, selon l'Assurance immobilière Berne (AIB). Son homologue lucernoise les chiffre elle à environ dix millions.Ailleurs en Suisse centrale, dans les cantons de Zoug et Nidwald, les assurances estiment les dégâts à plus de 5 millions de francs. Les trois autres cantons de Suisse centrale, Uri, Schwyz et Obwald, n'ont pas de structure cantonale. A St-Gall, l'assurance table sur quelque 2,7 millions de francs de dégâts. Son homologue zurichoise estime elle les dommages à plus de deux millions.Dans le canton de Fribourg, l'établissement d'assurance chiffre les dégâts entre 2 et 3 millions de francs. A Neuchâtel, il les estime provisoirement à un million. Dans le canton de Soleure, les dommages devraient se monter à plus de 5 millions et à Schaffhouse, entre un et deux millions de francs. En Argovie, les dégâts atteignent entre 4 et 5 millions de francs, et jusqu'à deux millions à Bâle-Ville.Le total devrait dépasser les 50 millions de francs dans toute la Suisse. L'assureur français Axa juge que les dégâts se monteront pour lui à plus de deux millions. Un chiffre qui pourrait continuer à croître, sans égaler toutefois le niveau de celui de 1999, après le passage de la tempête Lothar. De son côté, La Mobilière avance le même montant, environ deux millions de francs.(AWP / 05.01.2018 07h43)