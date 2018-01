Tempête Eleanor: reprise du trafic aérien à Bâle-Mulhouse et Strasbourg

Paris - Le trafic aérien a repris mercredi à la mi-journée dans les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse, dans l'est de la France, après avoir été suspendu en raison du passage de la tempête Eleanor, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).Le trafic a été interrompu pendant 1H30 à Bâle-Mulhouse où il a repris à midi (11H00 GMT), et pendant 40 minutes à Strasbourg où les avions ont pu à nouveau décoller et atterrir à partir de 11H15 (10H15 GMT), selon la même source.A Bâle Mulhouse, deux vols ont dû être annnulés, un départ pour Londres et une arrivée depuis Francfort, et trois ont été déroutés vers Genève et Milan, a précisé la DGAC.Les fortes rafales de vent ont également provoqué des perturbations à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où 60% des vols ont été retardés au départ en tout début de matinée et un tiers à l'arrivée.Neuf personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, lors du passage en France d'Eleanor, quatrième tempête à toucher le pays depuis le début décembre, selon un bilan provisoire de la Sécurité civile.(©AFP / 03 janvier 2018 12h11)