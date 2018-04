Tempête à Auckland: un quart des foyers privés d'électricité

Un quart des foyers étaient privés d'électricité, mercredi à Auckland, après le passage dans la nuit d'une violente tempète accompagnée de vents soufflant à plus de 200km/h.Des arbres et des toitures ont été arrachés, et les services d'urgence de la première ville de Nouvelle Zélande, peuplée de 1,5 million d'habitants, se sont dits "inondés" d'appels.L'aéroport international d'Auckland a été temporairement fermé en raison des rafales, Air New Zealand déplorant des perturbations "importantes" dans ses vols.Le bureau météorologique Metservice a fait état de rafales atteignant les 213 km/h.Le maire d'Auckland Phil Goff a indiqué qu'au plus fort de la tempête, 200.000 foyers avaient été privés d'électricité, un chiffre sans précédent dans la ville."Environ un quart des maisons de la région d'Auckland, soit 120.000 maisons, sont toujours sans courant", a-t-il dit.Philip Duncan, prévisionniste de weatherwatch.co.nz, a indiqué qu'un coup de vent était attendu, mais que sa sévérité avait été sous-estimée.Le mauvais temps devrait continuer jusque vendredi dans la région d'Auckland.(©AFP / 11 avril 2018 13h13)