Tempête aux Philippines: le bilan monte à 133 morts

La tempête tropicale qui s'est abattue vendredi sur le sud des Philippines, touchant notamment l'île de Mindanao, a fait au moins 74 morts et des dizaines de disparus, selon un nouveau bilan annoncé samedi par les autorités.Un précédent bilan faisait état de 30 morts. La tempête a provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont dévasté un village, selon la police.Les Philippines sont frappées chaque année par une vingtaine de typhons et de tempêtes, mais Mindanao, la grande île du Sud qui compte quelque 20 millions d'habitants, est généralement épargnée.Après avoir frappé Mindanao vendredi, la tempête tropicale Tembin a poursuivi sa route vers l'ouest, passant au-dessus de la mer de Sulu avec des rafales atteignant les 95 km/heure.Samedi en fin de journée, la tempête tropicale devrait frapper la pointe ouest de l'île de Palawan, a déclaré le service météorologique philippin.Tembin a frappé moins d'une semaine après le passage de la tempête tropicale Kai-Tak qui a dévasté le centre des Philippines, faisant 54 morts et 24 disparus.(©AFP / 23 décembre 2017 09h42)