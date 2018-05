TENCENT HOLDINGS

UNITED OVERSEAS BANK

Hong Kong - Le cours de l'action de Tencent a terminé en nette hausse, jeudi à Hong Kong, après que le géant chinois de l'internet Tencent eut annoncé une hausse de 61% de son bénéfice net au premier trimestre, grâce notamment à sa division de jeux en ligne.Entre janvier et mars, le bénéfice net s'est établi à 23,3 milliards de yuans (3,09 milliards d'euros), dépassant les prévisions des analystes.Réagissant à ces résultats, le titre de Tencent a bondi en séance avant de retomber quelque peu pour terminer toutefois sur une hausse de 3,74% à 411 dollars hongkongais.Son chiffre d'affaires a progressé de 48% à 73,5 milliards de yuans, tiré notamment par l'activité de jeux en ligne qui a progressé de 26%, ce qui est essentiellement dû à l'offre pour smartphones, et aux jeux "Honour of Kings" ou "MU Awakening"."Nous pensons qu'il y a encore une marge importante de croissance continue de la publicité", a indiqué le groupe dans un communiqué, en ajoutant qu'il était parvenu à toucher davantage d'utilisateurs âgés de 21 ans et plus au travers d'applications de chat et de contenus axés sur le divertissement.La firme basée à Shenzhen a notamment investi dans le cloud, dans le divertissement et la vente de détails, tout en obtenant aussi les droits de distribution en Chine de certains des jeux les plus populaires au monde."Ses marges ont été meilleures que ce auquel les gens s'attendaient", a déclaré à Bloomberg News Julia Pan, analyste de UOB Kay Hian basée à Shanghai."Il semble que Tencent s'est bien débrouillé pour contrôler ses coûts."Omniprésente en Chine, la messagerie mobile WeChat a franchi la barre du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, s'était enthousiasmé devant la presse début mars Pony Ma, patron de Tencent, l'opérateur de la messagerie.Ce chiffre reflète la popularité de l'application multifonctions associant réseau social, jeux, vente en ligne et paiement électronique, mais qui peine toujours à s'étendre à l'étranger.yz/lm/jac/nas(©AFP / 17 mai 2018 09h59)