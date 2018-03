Tencent: bénéfice net en hausse de 74% en 2017 grâce aux jeux sur smartphone

TENCENT HOLDINGS

Hong Kong - Le géant chinois de l'internet Tencent a annoncé mercredi un bénéfice en forte hausse pour l'an dernier grâce à la popularité persistante de ses jeux sur smartphone.Le bénéfice net 2017 a atteint 71,5 milliards de yuans (9,18 milliards d'euros) contre 41,1 milliards de yuans un an plus tôt.Dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong, le groupe considère que ce bond est dû à la promotion des échanges et aux interactions entre les usagers de ses services.Omniprésente en Chine, la messagerie mobile WeChat a franchi la barre du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, s'était enthousiasmé devant la presse début mars Pony Ma, patron de Tencent, l'opérateur de la messagerie. Ce chiffre reflète la popularité de l'application multifonctions associant réseau social, jeux, vente en ligne et paiement électronique, mais qui peine toujours à s'étendre à l'étranger.Application de smartphone devenue indispensable au quotidien pour les Chinois, WeChat permet de converser avec ses amis comme avec ses collègues de travail; on y partage des photos, on y lit des informations. L'application sert aussi à acheter des billets de cinéma ou de train...Surtout, elle permet, via un code-barre sur son portable, de régler d'un clic ses emplettes en magasin ou sa note au restaurant, permettant presque de vivre sans argent liquide.En septembre 2017, Tencent avait rapporté que les utilisateurs de WeChat avaient ouvert 980 millions de comptes, en hausse d'environ 16% sur un an. Avant WeChat lancée en 2011, Tencent s'était imposé dans les années 2000 avec QQ, une messagerie internet proche du MSN de Microsoft.L'essentiel des utilisateurs de l'application se trouve toujours en Chine continentale, marché immense où 753 millions d'habitants se connectent au web via leur portable.Le jeu "Honour of Kings" de Tencent est devenu le jeu sur smartphone en Chine qui compte le plus d'utilisateurs quotidiens, indique le communiqué.A l'avenir, Tencent veut augmenter ses investissements et se renforcer dans la vidéo en ligne, les services dématérialisés et l'intelligence artificielle.Le géant chinois entend également poursuivre le développement des réseaux sociaux et interagir davantage dans la vie quotidienne de ses utilisateurs.ey/jta/nas/boc(©AFP / 21 mars 2018 12h37)