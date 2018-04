Tensions commerciales: la Chine et les Etats-Unis négocient, selon le patron de l'OCDE

La Chine et les Etats-unis négocient en coulisses pour résoudre leur différend commercial, a indiqué vendredi le secrétaire général de l'OCDE Angel Gurria, prévenant que "personne" ne peut sortir gagnant d'une guerre commerciale.Alors que Pékin a démenti toute discussions en cours avec Washington, Angel Gurria a affirmé que des responsables chinois lui ont dit cette semaine que des négociations sont bien en cours."Tout le monde s'inquiète de ces annonces (de nouvelles barrières douanières), mais en même temps, ils se parlent... Il semble y avoir une série de discussions en cours", a déclaré M. Gurria, lors d'une conférence de presse à Tokyo, où il est actuellement en déplacement.Jeudi, le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a pourtant assuré que "jusqu'à présent, il n'existe aucune négociation à aucun niveau (entre les deux pays) sur les tensions commerciales"."Aucun côté n'a encore mis en place la moindre augmentation de barrières douanières", a souligné le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), ajoutant que "personne ne peut gagner dans une guerre impliquant les deux principales économies de la planète".Il a également prévenu qu'il y aurait "des retombées négatives" au delà des deux pays, en cas de guerre commerciale. "Ce ne seront pas les deux seuls pays" à être pénalisés, a-t-il estimé.Ces tensions entre Pékin et Washington interviennent alors que l'économie mondiale se remet seulement de la crise économique et financière de 2008, a par ailleurs noté M. Gurria. "Cela a pris dix ans pour retrouver le niveau de croissance de l'économie mondiale d'avant la crise", ce qui illustre "la gravité" de cette crise, a-t-il rappelé.(©AFP / 13 avril 2018 08h11)