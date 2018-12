Tentative de blocage d'un dépôt de carburant à Strasbourg: 14 "gilets jaunes" interpellés

Strasbourg - Quatorze personnes ont été interpellées lundi après une tentative par "des gilets jaunes" de bloquer l'accès du port aux pétroles à Strasbourg, a-t-on appris auprès de la préfecture du Bas-Rhin.Ces personnes ont été interpellées pour délit d'entrave à la circulation et placées en garde à vue, a précisé la préfecture.Selon les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA), "ils auraient aussi dérobé divers matériaux et objets, notamment des palettes, probablement dans le but d'ériger une barricade".Pour protester contre la hausse du prix du carburant, des "gilets jaunes" ont bloqué plusieurs dépôts pétroliers en France, notamment en Bretagne, où des stations-services étaient en rupture totale ou partielle de carburant lundi matin.Les dépôts pétroliers du Mans (Sarthe), du Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ont également été bloqués, ainsi que celui du port de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).Sur les départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la mobilisation des "gilets jaunes" restait relativement calme lundi avec plusieurs barrages filtrants mais pas de blocages de la circulation.(©AFP / 03 décembre 2018 16h06)