Territoires palestiniens: des milliers de manifestants en soutien aux prisonniers

Des milliers de personnes ont manifesté mardi dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée à l'occasion de la journée annuelle de soutien aux Palestiniens détenus par Israël.Quelques milliers de manifestants ont ainsi défilé dans la bande de Gaza, où des dizaines de filles portant des photos de femmes détenues par Israël ont notamment manifesté devant les bureaux du Comité international de la Croix-Rouge, à l'ouest de la ville de Gaza.De petites manifestations se sont par ailleurs déroulées à travers la Cisjordanie: près de 1.000 personnes se sont réunies ainsi à Naplouse alors que quelques centaines ont protesté à Bethléem et Ramallah.Aucun incident majeur n'a été signalé durant ces rassemblements dans les Territoires palestiniens.Environ 6.500 Palestiniens sont actuellement détenus dans des prisons israéliennes, selon le Club des prisonniers palestiniens.Quelque 500 d'entre eux se trouvent actuellement en détention administrative, un régime qui permet l'incarcération de suspects sans procès pour une durée de six mois renouvelable indéfiniment.Certains de ces détenus ne sont pas informés des motifs de leur incarcération.Selon le Club des prisonniers palestiniens, environ un million de Palestiniens ont été emprisonnés par Israël depuis la création de l'Etat hébreu en 1948.(©AFP / 17 avril 2018 16h52)