Territoires ruraux: mission de deux députés sur les nouvelles technologies

Paris - Le gouvernement a chargé les députés Stéphane Mazars (LREM) et Aurélien Pradié (Les Républicains) d'une mission temporaire sur l'innovation et l'impact des nouvelles technologies sur le développement des territoires ruraux, selon deux décrets parus au Journal officiel jeudi.Le député de l'Aveyron Stéphane Mazars et celui du Lot Aurélien Pradié sont chargés d'étudier "les conditions de l'innovation et l'impact des nouvelles technologies et du numérique pour favoriser le développement des territoires ruraux".La publication de ces décrets intervient alors qu'Édouard Philippe et la plupart de ses conseillers ont entamé mercredi une "délocalisation" de Matignon de trois jours dans le Cher, en réponse aux attaques régulières de l'opposition qui accuse le gouvernement d'être déconnecté des territoires.Le plan du gouvernement, annoncé fin 2017 pour les zones rurales et les villes moyennes qui se sentent laissées de côté, vise notamment un internet à très haut débit partout en France d'ici à 2022.En janvier, l'Etat a conclu un accord avec les quatre opérateurs de téléphonie mobile en France pour éliminer les "zones blanches", renonçant à la manne que lui rapporte le renouvellement des licences d'exploitation des fréquences en contrepartie d'investissements massifs.(©AFP / 03 mai 2018 08h52)