Tesco confirme son redressement avec des bénéfices confortables

Le géant britannique des supermarchés Tesco a rassuré sur sa capacité à repartir de l'avant en dégageant un confortable bénéfice annuel après des années de vaches maigres entachées par un scandale comptable.Il a publié mercredi un bénéfice net de 1,2 milliard de livres pour l'exercice 2017-2018 (achevé fin février), assorti de ventes solides malgré un contexte difficile pour les consommateurs britanniques en raison d'une inflation élevée.Le numéro un britannique peut espérer avoir tourné la page, au moins financière, du scandale de fraude comptable qui lui a coûté cher ces dernières années et causé encore une perte de 40 millions de livres lors de l'exercice précédent.Un nouveau procés doit toutefois se tenir sur cette affaire datant de 2014 à l'encontre de trois anciens dirigeants.Le groupe est en passe de réussir son redressement, engagé en 2016 avec le lancement d'un vaste plan de restructuration par son directeur général Dave Lewis afin d'en finir avec plusieurs années de performances financières médiocres.Ces efforts d'économies payent en permettant de gonfler la rentabilité et de dépasser son objectif de bénéfice opérationnel hors éléments exceptionnels sur l'exercice.Le groupe a déjà atteint plus de la moitié de son objectif de réduction de coûts de 1,5 milliard de livres d'ici 2019-2020, qui se traduisent néanmoins par des suppressions d'emplois administratifs et dans ses magasins.Dans le même temps, l'enseigne a enregistré une hausse de près de 3% de ses ventes à 57,5 milliards de livres, limitant la casse malgré la compression du pouvoir d'achat des Britanniques dont les salaires progressent jusqu'à présent moins vite qu'une inflation alimentée par la faiblesse de la livre sur fond de Brexit.Tesco a toutefois bénéficié du fait que les consommateurs ont eu tendance à privilégier les dépenses alimentaires et précise par ailleurs qu'il travaille dur avec ses fournisseurs pour limiter les hausses de prix. Résultat, il a engrangé neuf trimestres consécutifs de hausse de ses ventes à données comparables."Cela a été une nouvelle année de net progrès" et "nous sommes en mesure de respecter nos ambitions de moyen terme", note M. Lewis dans un communiqué.Le marché semblait donner raison au dirigeant, l'action du groupe grimpant de 5,09% à 221,00 pence vers 08H00 GMT à la Bourse de Londres, laquelle évoluait en légère baisse.Les investisseurs appréciaient particulièrement la confirmation par le groupe du versement prochain de son premier dividende annuel depuis 2014."Tesco connaît une renaissance et son plan de redressement est payant pour les actionnaires", relève Laith Khalaf, analyste chez Hargreaves Lansdown.De surcroît, "les perspectives sont désormais meilleures pour le secteur des supermarchés après une année 2017 difficile", selon lui.L'inflation commence en effet à ralentir au Royaume-Uni du fait d'une livre en meilleure forme et dans le même temps des premiers signaux montrent une accélération de la hausse des salaires, ce qui a de quoi donner du baume au coeur aux consommateurs.Le principal défi est comme toujours pour les grandes enseignes celui d'une féroce concurrence sur le marché britanniques où les acteurs historiques sont sous pression compte tenu des gains spectaculaires de parts de marché réalisés par les enseignes de maxidiscompte comme les allemands Aldi et Lidle.Sans compter les ambitions des géants d'internet comme Amazon et son rachat récent des magasins américains bio Whole Foods, présent au Royaume-Uni notamment dans la livraison à domicile.Tesco a toutefois organisé la ripose en se lançant dans le rachat du grossiste britannique Booker, dont la transaction à 3,7 milliards de livres a été bouclée en mars.Cette acquisition, qui avait suscité l'interrogation de quelques actionnaires, doit lui permettre à terme de réaliser des synergies de 200 millions de livres par an, en renforçant sa force de frappe face à la concurrence.(©AFP / 11 avril 2018 10h22)