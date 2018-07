Tesla a discuté avec l'Allemagne et les Pays-Bas pour une usine en Europe, selon la presse

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a eu des discussions en Allemagne et aux Pays-Bas à propos de la construction de sa première usine d'importance en Europe, a rapporté le Wall Street Journal.Tesla a eu des pourparlers avec deux Etats allemands ainsi que les Pays-Bas pour l'accueil d'une "mega usine" qui fabriquerait à la fois des voitures et des batteries, a expliqué lundi le quotidien en citant des responsables.Tesla avait annoncé le 10 juillet la construction d'une méga-usine à Shanghai pour fabriquer des véhicules et des batteries. Dans un communiqué conjoint, les autorités de Shanghai avaient précisé que l'accord préliminaire prévoyait la construction de l'usine dans la zone industrielle et commerciale de Lingang.Le patron du groupe californien Elon Musk avait alors indiqué que l'usine aurait une capacité de production annuelle de 500.000 véhicules. La production ne devrait pas démarrer avant deux ans, avait précisé un porte-parole de Tesla.En juin, M. Musk avait indiqué que Tesla souhaiterait à terme ouvrir dix à douze de ces méga-usines -produisant des voitures et des batteries- dans le monde, dont une en Europe.A l'heure actuelle, le groupe a une méga-usine dans le Nevada (sud-ouest) aux Etats-Unis, qui fabrique des batteries pour les véhicules de la marque construits, eux, en Californie, près de San Francisco (ouest).Tesla est depuis plusieurs mois à un tournant de sa jeune histoire et sous pression des marchés financiers car son Model 3, censé faire entrer le constructeur dans la production de masse, a connu d'importants retards de production.(©AFP / 31 juillet 2018 09h52)