Tesla/accident: le régulateur des transports enquête sur l'embrasement de la batterie

TESLA MOTORS

San Francisco - L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports (NTSB) a annoncé mercredi l'envoi d'une équipe pour enquêter sur l'accident d'une voiture Tesla Model S qui a fait mardi deux morts et un blessé en Floride.Le véhicule, modèle datant de 2014, roulait, semble-t-il, à une vitesse élevée quand il a percuté un mur et pris feu, explique l'organisme américain dans un communiqué.Le NTSB indique ne pas s'attendre à ce que le logiciel de conduite semi-automatique Autopilot, qui permet au véhicule de faire certaines manoeuvres seul, soit impliqué dans l'accident.Deux hommes de 18 ans sont morts et une troisième personne a été hospitalisée ont rapporté des médias locaux, indiquant qu'il restait à déterminer quand le véhicule Tesla a quitté la route et a percuté un mur.Les enquêteurs déployés mercredi devaient concentrer leurs investigations sur l'embrasement de la batterie déclenché par l'accident survenu dans la ville côtière de Fort Lauderdale."NTSB examine depuis longtemps les nouvelles technologies dans les transports, comme les incendies de batteries au lithium-ion sur les vols commerciaux", indique Robert Sumwalt, président du NTSB, cité dans le communiqué."Le but de ces enquêtes est de comprendre l'impact de ces nouvelles technologies de transport quand elles sont présentes lors d'un accident", poursuit-il.Tesla, cité par les médias locaux, a dit coopérer avec les enquêteurs.En mars dernier, un conducteur avait trouvé la mort dans un accident en Californie alors que le logiciel de conduite semi-automatique Autopilot conçu par Tesla était activé.Le ton était monté entre la compagnie dirigée par Elon Musk et le NTSB, aboutissant au retrait du constructeur de voitures électriques de l'enquête portant notamment sur Autopilot.gc/AB/jc/lab(©AFP / 10 mai 2018 01h02)