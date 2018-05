Tesla crée une société en Chine, sur fond d'ouverture de l'industrie automobile

Tesla a créé à Shanghai une société spécialisée dans la conception de nouveaux véhicules, alors que le groupe américain pourrait profiter de la levée de certaines restrictions chinoises sur les constructeurs étrangers pour ouvrir une usine sur ce marché crucial.La filiale hongkongaise du groupe californien a inscrit le 10 mai la société "Tesla (Shanghai) Limited", dont elle est l'unique actionnaire, au registre national des entreprises, consulté lundi par l'AFP.Les activités de cette nouvelle société, dotée d'un capital de 100 millions de yuans (13 millions d'euros), comprennent le développement de technologies, l'importation et l'exportation de véhicules électriques et de composants, mais pas la production de voitures.Tesla est déjà présent en Chine, le premier marché automobile mondial, où il importe des véhicules depuis les Etats-Unis et où il possède de luxueux espaces commerciaux. C'est un des principaux marchés de l'entreprise.L'emblématique patron de Tesla, Elon Musk, avait assuré début mai que le groupe dévoilerait "prochainement" le lieu où serait construite en Chine la seconde usine de batteries géante... tout en précisant que les usines de batteries auront, à l'avenir, vocation "à produire également des voitures".La création de cette société Tesla à Shanghai intervient alors que la Chine a promis de lever d'ici cinq ans des restrictions empêchant des constructeurs étrangers de contrôler leurs coentreprises en Chine.Pour l'heure, toute multinationale désirant produire des automobiles en Chine doit créer avec un partenaire local une coentreprise dont elle ne peut posséder plus de 50%. Ce plafond sera supprimé d'ici 2022 pour la production de voitures individuelles.Et il sera levé dès cette année pour la production de véhicules électriques ou hybrides, avait annoncé Pékin en avril.Des constructeurs encore dépourvus d'usines sur place et sans engagements avec un partenaire local, à l'instar de Tesla, pourraient tirer leur épingle du jeu.Même si, étant donné les volumes limités commercialisés par Tesla, il pourrait avoir malgré tout intérêt à s'associer à un groupe chinois pour partager l'usage des coûteuses infrastructures de production, selon des observateurs du secteur.Tesla traverse un moment de vérité en raison de retards importants sur la production du "Model 3". Le groupe a subi un déficit d'un milliard de dollars dans sa trésorerie au premier trimestre.Il pourrait voir ses exportations vers la Chine revigorées, si le géant asiatique concrétise sa promesse de baisser "significativement" cette année ses droits de douane, actuellement très élevés, sur les voitures importées, un engagement dévoilé en avril par le président, Xi Jinping.Dopées par le vigoureux soutien des autorités, les ventes chinoises de voitures électriques ou hybrides ont bondi de 53% l'an dernier. Elles ne constituent cependant qu'une goutte d'eau dans un marché automobile colossal.(©AFP / 14 mai 2018 16h03)