Tesla creuse sa perte au 2T mais rassure sur sa production

San Francisco - Le constructeur américain de voitures électriques Tesla, qui tente de résorber d'importants retards de production de son Model 3, a plus que doublé sa perte au deuxième trimestre, à 717,5 millions de dollars, pire que prévu.Le titre bondissait cependant de 4,87% à 315,50 dollars vers 20H45 GMT dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, les investisseurs semblant apprécier une légère amélioration de ses flux de trésorerie et des prévisions optimistes sur sa production.Ajustée et rapportée par action, référence en Amérique du nord, la perte s'élève à 3,06 dollars, contre 2,92 anticipés par les analystes en moyenne.L'an dernier à la même époque, la perte avait atteint 336,4 millions de dollars.Le chiffre d'affaires ressort en revanche un peu au-dessus des attentes, à 4 milliards de dollars (+43%), quand les analystes tablaient sur 3,92 milliards en moyenneLe groupe d'Elon Musk a par ailleurs dégagé une marge brute légèrement positive au deuxième trimestre pour le Model 3 et a dit s'attendre à de nouvelles améliorations: 15% au deuxième trimestre puis 20% au quatrième.La marge brute, tous modèles confondus, est ressortie à 20,6%, en repli par rapport à l'an dernier (27,9%) mais meilleure qu'au premier trimestre de cette année (19,7%).Il a livré 18.449 Model 3 sur le trimestre.Le groupe a dit aussi s'attendre à produire 50 à 55.000 Model 3 au troisième trimestre et a redit espérer dégager son premier bénéfice d'ici la fin de l'année. Son but est aussi de produire 6.000 Model 3 par semaine d'ici fin août, contre environ 5.000 actuellement.Le Model 3, dont le prix de base est de 35.000 dollars (environ 30.000 euros), est censé permettre à Tesla de pénétrer le segment moyen de gamme et d'atteindre une production de masse au moment où les constructeurs automobiles américains classiques, à l'instar de Ford, se désengagent du marché des voitures compactes.Le groupe, qui a des légions de fans allant de l'acteur oscarisé Leonardo diCaprio au rappeur Kanye West, avait évoqué il y a deux ans viser une production de 500.000 voitures par an en 2018, alors que celle-ci n'atteignait même pas 100.000 en 2017.Tesla, qui s'est démarqué en transformant la voiture en un "gadget" électronique avec des technologies très avancées, est régulièrement malmené en Bourse, souvent à cause des frasques de son très médiatique patron, le tumultueux Elon Musk.jc/lo/cj(©AFP / 01 août 2018 21h01)